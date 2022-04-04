На Київщині військові РФ вішали жінок після зґвалтувань – Арестович

Олексій Арестович: "Російські окупанти звірствували у Бучі та Ірпені". Фото: колаж "Сьогодні"

Вбивства мирних жителів у Бучі та Ірпені під Києвом були дуже жорстокими. Українських жінок російські окупанти масово ґвалтували, після чого вішали та спалювали. Про це повідомив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі YouTube-каналу ФЕЙГІН LIVE.

"Вбивства були масовими. 410 тіл вивезені тільки з Ірпеня зараз. Це ті, що лежали на вулицях. Це зґвалтовані жінки, вбиті діти, розстріляні на вулицях люди. Багато людей, десятки, а деякі фахівці навіть кажуть – сотні тіл, з пов'язаними руками, убиті в потилицю. Представники місцевої влади, просто люди", – розповів Арестович.

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Радник глави Офісу президента також звернув увагу на характер звірств.

"Жінок ґвалтували, після чого повісили. На Житомирській трасі – 5 тіл молодих жінок, яких викинули з машин, склали разом, облили соляркою та намагалися підпалити. Зрозуміло, що молоді, голі жінки на трасі – отже, щось цьому передувало", – каже Арестович.

Він також додав, що багато громадян убили за те, що вони стали випадковими свідками злочинів окупантів.

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"Вони вбивали, а коли бачили когось на вулиці, намагалися наздогнати та розстріляти, щоб не було свідків. Намагалися зачистити свідків", – пояснив Арестович.

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що у Мережі з'явилися фото військових російської армії, які вбивали, ґвалтували і займалися мародерством у Бучі Київської області. Місто окупувала військова частина з Хабаровського краю.

Також ми інформували, що за словами глави британської розвідки MI6 Річарда Мура, страти мирних українців були частиною плану Путіна.

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Звірства російських окупантів під Києвом