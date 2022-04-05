У Кремлі зрозуміли, що Україна не буде виконувати ультиматуми – Зеленський

Володимир Зеленський запевнив, що Україна не буде виконувати ультиматуми Кремля. / Фото: Колаж: Сьогодні

Росіяни на початку переговорного процесу склали список пунктів, які Україна повинна виконати. Але згодом у Москві зрозуміли, що ніхто виконувати їхні ультиматуми не буде.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю українським журналістам.

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Президент нагадав, що на початку російські війська прийшли в Україну з впевненістю перемоги за три дні і окупації.

"І з ультиматумом, який складався із шести пунктів. Із цих всіх пунктів ми зрозуміли, і вони зрозуміли, що ніхто виконувати ультиматуми не буде. Є питання, які обговорювалися з ними на зустрічах. Найголовніше питання – гарантії безпеки", – зазначив Зеленський.

Українці не погодяться віддати жодне місто

Зеленський раніше вже заявляв, що Україна не може виконати ультиматум Росії.

"Україна не може виконати ультиматум Росії. Треба нас усіх знищити, тоді їх ультиматум буде виконано. Наприклад, віддати Харків, Маріуполь чи Київ. Ні харків'яни, ні маріупольці, ні кияни, ні я, президент, – ми не можемо цього зробити. Сам народ захищає нашу державу", – сказав президент.

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