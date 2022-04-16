У "ЛДНР" окупанти мобілізують навіть дітей – Денисова

Окупанти мобілізують дітей / Колаж "Сьогодні"

Окупанти на територіях так званих "ЛДНР" проводять мобілізацію дітей, які брали участь у "патріотичних клубах", до лав бойовиків. Серед підлітківвже є загиблі.

Про це повідомляє уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова.

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Окупанти мобілізують неповнолітніх, починаючи з 16 років. Серед підлітків вже є загиблі, зокрема, Іван Шифман, учасник так званого військово-патріотичного спортивного клубу "Спадкоємці перемоги" територіального штабу міста Комсомольське ГО "Військово-патріотичного руху "Молода гвардія-Юнармія".

"Пропаганда та проведення військових навчань щодо дітей проводиться ОРДЛО вже не один рік. З 2017 року самопроголошені республіки вчать "випускників" брати до рук зброю. РФ грубо порушує закони та звичаї війни, передбачені Женевською конвенцією 1949 року" , – йдеться у повідомленні.

Зеленський назвав кількість загиблих українських військових із початку війни

Наразі українські чиновники вважають, що на війні загинуливід 2500 до 3000 українських військовослужбовців.

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Зеленський додав, що близько 10 тисяч українських військовослужбовців зазнали поранень і що "Складно сказати, скільки з них виживе".

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