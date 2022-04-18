На Луганщині людей закликають евакуюватися, поки не пізно

Людей просять виїхати з Луганської області/Фото: колаж: "Сьогодні"

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай закликав жителів області евакуюватися. Він попросив українців відповідальніше ставитися до свого життя і покинути територію, де ведуться бої.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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"Наступний тиждень може бути важким. Може бути останнім, коли ми ще маємо шанс вас врятувати. Наступ. Як це станеться? Напевно, по-фашистськи, традиційно, зранку, коли ви відкриєте очі у бомбосховищі від жахливого гуркоту... Пустий евакуаційний автобус — це зневага до життя поліцейського, рятувальника, волонтера та багатьох інших. Прийміть це рішення. Цей тиждень може багато вирішити", — зазначив Гайдай.

Голова ОВА вважає, що від місцевих жителів і їхнього рішення про евакуацію залежить як швидко українські захисники впораються з російськими окупантами. Він також розповів, що 17 квітня росіяни обстріляли Золоте, де влучили у багатоповерхівку: двоє загиблих, четверо поранено.

У неділю, 17 квітня, "гуманітарні коридори" не погодили, однак із Лисичанська та Сєвєродонецька змогли вивезти 33 людини. 18 квітня запланована евакуація.

Глава ОВА нагадав про нове кладовище у Сєвєродонецьку, яке більшає щодня та розповів про українців у Лисичанську, які відмовляються евакуюватися, попри те, що у їхній двір прилетіла "Точка-У".

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"Шок від нашого спілкування в Лисичанську. Двір, в який прилетіла "Точка-У", побачене важко забути. "Пересидимо". Що пересидимо? Килимове бомбардування? Діти зможуть впоратися психологічно з тим, що зможуть побачити? Це впертість?", — сказав Гайдай.

Евакуація Українців

Станом на 18 квітня "Укрзалізниця" продовжує призначати евакуаційні потяги. Вони курсуватимуть, зокрема, з гарячих точок України.

У понеділок залізничники вивозитимуть людей, зокрема, з Харкова, Покровська, Дніпра, Одеси, Запоріжжя. Поїзди курсуватимуть за такими маршрутами:

04:00 — 229/230 Ужгород — Харків-Пас.

11:30 — 229/230 Харків-Пас. — Ужгород;

16:30 — 234/233 Покровськ — Чоп;

23:30 — 234/233 Чоп — Дніпро;

22:32 — 238/237 Одеса-Головна — Ужгород;

11:30 — 219/220 Запоріжжя-1 — Львів;

14:30 — 220/219 Львів — Запоріжжя-1.

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