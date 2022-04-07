На Луганщині не залишилося жодної вцілілої лікарні – Гайдай

Сергій Гайдай розповів, що окупанти знищують лікарні Луганщини. Фото: колаж "Сьогодні"

На Луганщині немає жодної вцілілої лікарні. Медустанови зруйнували російські окупанти.

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у своєму Telegram-каналі.

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За його словами, з початку повномасштабної війни Росії та України у Луганській області було обстріляно кожну медичну установу.

"На фото Рубіжанська лікарня. Нова. Сучасна. З високотехнологічним обладнанням. Була", – написав Гайдай.

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Наразі лікарня залишилася на окупованій частині міста, а окупанти знімають відео та звинувачують українських військових у руйнуваннях.

"Зрадник-головний лікар підігрує кадирівцям, хоча абсолютно точно знає, хто і коли зруйнував лікарню. Рашисти навмисне позбавляють Луганщину закладів охорони здоров'я, щоб поранені не мали шансів вижити. Лікарні ми відбудуємо, а зрадники відчують дію Закону про колаборантів", – наголосив голова Луганської ОВА.

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Зруйнована лікарня у Луганській області. Фото: Сергій Гайдай

Окупанти розстрілюють житлові квартали в Рубіжному і Сєвєродонецьку – Гайдай

Російські війська продовжують обстрілювати житлові будинки в Луганській області. Під ударом – Лисичанськ, Рубіжне, Сєвєродонецьк та інші населені пункти. Про це повідомив у Facebook голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Як зазначив Гайдай, влада щодня домовляється про "режим тиші", щоб уберегти якомога більше людей, однак росіянам байдуже до мирного населення.