На Луганщині окупанти скинули авіабомбу на школу, де ховалися люди (фото)

Окупанти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село / Фото: Колаж: Сьогодні

В Луганській області військові РФ скинули авіабомбу на школу села Білогорівка, в підвалі якої ховалися від обстрілів майже 100 місцевих жителів.

Про це повідомив у Facebook глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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"Останній тиждень Білогорівка – село поблизу Лисичанська – гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", – повідомив Гайдай.

За його даними, в школі знаходилося близько 90 людей. Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів, рятувальна операція триває.

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Окупанти обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули діти

Російські окупанти 7 травня в Луганській області обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули двоє дітей, ще дві дитини і жінка похилого віку отримали важкі поранення, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.