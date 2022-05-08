На Луганщині окупанти скинули авіабомбу на школу, де ховалися люди (фото)

Окупанти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село / Фото: Колаж: Сьогодні
В Луганській області військові РФ скинули авіабомбу на школу села Білогорівка, в підвалі якої ховалися від обстрілів майже 100 місцевих жителів.
Про це повідомив у Facebook глава Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.
"Останній тиждень Білогорівка – село поблизу Лисичанська – гаряча точка. Орки намагаються там здійснити прорив, точаться постійні бої. Сьогодні російські вбивці "воювали" з беззбройними мирними мешканцями. Рашисти скинули авіабомбу на школу, в якій ховалося майже все село. Всі, хто не встиг евакуюватися. Після влучання в клуб, підвал школи був єдиним місцем порятунку, але росіяни забрали в людей і цей шанс", – повідомив Гайдай.
За його даними, в школі знаходилося близько 90 людей. Близько 30 осіб вже врятували з-під завалів, рятувальна операція триває.
Окупанти обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули діти
Російські окупанти 7 травня в Луганській області обстріляли з "Градів" місто Привілля, загинули двоє дітей, ще дві дитини і жінка похилого віку отримали важкі поранення, повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"По обіді орки з "Градів" обстріляли житловий сектор Привілля. Снаряди поприлітали в будинки. Після обстрілу група швидкого реагування "Луганськ-1" вирушила містом в пошуках можливих жертв. На одній з вулиць у дворі виявили два трупи неповнолітніх. Хлопчиків 11 та 14 років знайшли без ознак життя. Ще дві дівчинки 12 та 8 років і жінка 69 років – отримали поранення", – написав Гайдай.