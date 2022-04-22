У Мангуші окупанти могли захоронити до 9 тисяч маріупольців (фото)

Окупанти хоронять маріупольців. Фото: URA, колаж "Сьогодні"

У селищі Мангуш Донецької області російські окупанти могли захоронити від 3 до 9 тисяч маріупольців. На це вказує співставлення з супутниковими фото захоронення в Бучі, де було виявлено 70 осіб.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

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На знімках Maxar від 9 квітня сектор масових поховань в Мангуші в 20 разів більший. Нові траншеї окупанти рили та заповнювали трупами щодня впродовж всього квітня. Джерела повідомляють, що в таких могилах тіла вкладають в кілька шарів.

"У Маріуполі скоєно найбільший воєнний злочин 21 століття. Це новий Бабин Яр. Тоді Гітлер вбивав євреїв, ромів та слов’ян. А зараз Путін знищує українців. Він вже вбив десятки тисяч цивільних в Маріуполі. І це вимагає потужної реакції всього цивілізованного світу. Будь що потрібно зупинити геноцид", – заявив міський голова Вадим Бойченко.

До середини березня в різних частинах Маріуполя та передмістя комунальні служби захоронили близько 5 тисяч осіб.

За попередніми оцінками, загальна кількість вбитих російською армією в Маріуполі становить 22 тисячі осіб.

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Обстановка у Маріуполі

21 квітня Маріуполь знову зазнав бомбардування та обстрілу, у тому числі під удар потрапила територія заводу "Азовсталь".

Вранці 21 квітня Україна вимагає від Росії відкрити гуманітарний коридор для евакуації з території заводу "Азовсталь" 1000 мирних мешканців.

У пропагандистських російських ЗМІ з'явилася заява міністра оборони РФ Сергія Шойгу, що вони вже "взяли під контроль" Маріуполь і нібито потрібно лише 3-4 дні, щоб "завершити роботу на "Азовсталі".

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