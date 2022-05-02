У Маріуполі розпочалася евакуація мирних жителів

Автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську / Фото: Колаж: Сьогодні, dw.com

Евакуація жителів Маріуполя розпочалася – всі автобуси вирушили.

Про це заявив радник міського голови Петро Андрющенко в ефірі "Радіо Свобода".

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Що відбувається

За його словами, автобуси вже вирушили з Маріуполя.

"За попередньою домовленістю, автобуси підберуть людей у селищі Мангуш і Бердянську. Дозволено також долучатися до колони власним транспортом. Сподіваємося, що тисячі наших маріупольців, які застрягли по дорозі з Маріуполя до Запоріжжя (їх не пропускали окупанти), сьогодні ввечері або завтра зранку потраплять до Запоріжжя", – сказав він.

Нагадаємо, міністр із питань реінтеграції Ірина Верещук заявила, що на "Азовсталі" в Маріуполі назріває гуманітарна катастрофа. У людей закінчуються їжа, вода та медикаменти.

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