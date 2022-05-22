У Маріуполі окупанти хочуть тотальної русифікації шкіл та навчанню з трьох предметів

Людмила Денісова заявила, що окупанти хочуть запровадити свої стандарти до шкіл Маріуполя. / Фото: Колаж: Сьогодні

У Маріуполі російські окупанти планують з нового навчального року повністю русифікувати навчання, впровадивши свої стандарти.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

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За її словами, для "адаптації" до переходу на російські програми у школах викладатимуть усього три предмети: російську мову та літературу, історію Росії й математику.

"Загарбники також влаштували "організаційно-методичне" зібрання вчителів, яких примушують до співпраці в освітньому процесі. Незгодним погрожують "негативними" наслідками – від "фільтраційних таборів" до обмеження "гуманітарної" допомоги", – написала Денісова.

Омбудсмен заявила, що залучення дітей до навчання поблизу зони активних бойових дій становить пряму загрозу їхньому життю та безпеці та є прямим порушенням статті 38 Конвенції ООН про права дитини.

Нагадаємо, радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що після того, як окупанти закінчили розбирати завали на місці розбомбленого драматичного театру в Маріуполі, вони вигадали нове цинічне дійство. У місці, яке стало могилою для сотень людей, почали влаштовувати екскурсії.

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