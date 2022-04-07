У Маріуполі окупанти насильно вивезли до "ДНР" пацієнтів та персонал лікарні

Військові РФ маріупольців відправили до "ДНР" / Фото: Колаж: Сьогодні
З Маріуполя російські військові насильно вивезли до "ДНР" персонал та пацієнтів міської лікарні №4 ім. Мацука. Про це повідомила у Telegram-каналі Маріупольська міська рада.
Повідомляється, що до медустанови прийшли озброєні люди, які в ультимативній формі повідомили, що лікарі та пацієнти мають виходити та сідати у транспорт окупантів. Перелякані маріупольці змушені були виконати накази окупантів.
Міський голова Вадим Бойченко розповів, що зараз формується єдина база незаконно депортованих людей, щоби потім повернути кожного маріупольця в Україну.
"Наша мета – створити дієвий механізм повернення цих людей. Це складна робота, яку ми ведемо у повній координації з Павлом Кириленком, головою Донецької обласної військової адміністрації", – сказав він.
Ситуація у Маріуполі
- 25 березня екс-перший заступник голови Нацполіції В'ячеслав Аброськін запропонував російським окупантам взяти його в заручники, щоб вони випустили з Маріуполя дітей.
- У Маріуполі загинула 11-річна дівчинка, а в Ясній Поляні – 14-річний хлопець. Крім цього, стало відомо ще про одного загиблого та п'ятьох поранених у Маріуполі.
- За захоплення Маріуполя відповідає генерал-полковник Михайло Мізінцев. Він особисто наказав випустити ракети по пологовому будинку, де перебували медики та вагітні.
- Полк "Азов" раніше повідомив, що не може піти з міста, тому що на розтерзання рашистам залишаться понад 100 тисяч мирних громадян.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив керівник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Відомо, що окупанти обстрілюють українців із забороненої зброї. Спочатку це були "Гради" та системи "Буратіно", потім застосували авіацію.
- 5 квітня Володимир Зеленський повідомив, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган особисто домовляється з лідером Росії Володимиром Путіним про вивезення з блокованого Маріуполя поранених та тіл загиблих захисників міста. Переговори про це почалися ще 31 березня, але поки що вони безрезультатні.
- Мер Маріуполя Вадим Бойченко повідомляв, що майже 40 тисяч жителів Маріуполя вивезено у так звану "ДНР" та Росію.
- Розвідка Великої Британії вважає, що російські військові не залишають спроб підпорядкувати собі Маріуполь, оскільки він забезпечить сухопутний коридор з Росії на окуповану територію Криму.