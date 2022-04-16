У Маріуполі окупанти розгортають масштабну фільтрацію чоловіків – радник мера

Петро Андрющенко розповів про ситуації в місті / Фото: Колаж: Сьогодні
З 18 квітня Маріуполі російські окупанти закриють місто Не можна як виїхати з нього, так і потрапити до нього. Про це в Telegram написав радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
"З понеділка планується остаточне закриття не тільки міста на в'їзд/виїзд для всіх, але й діятиме заборона на переміщення районами на тиждень. У цей час буде проведена фільтрація 100 відсотків чоловіків, що залишилися в місті. Для того вони будуть переміщені в Новоазовськ", – розповів він.
За його словами, є інформація, що вони частину людей планують мобілізувати до російського окупаційного корпусу, частину з примусу відправити на розчищення завалів, а неблагонадійних – ізолювати.
"Враховуючи всі фактори, окупанти вирішили залишити у місті виключно жінок та чоловіків для обслуговування потреб. Ми пов'язуємо це з неможливістю утримувати у місті громадянське населення навіть у мінімально відповідних для життя умовах", – резюмував він.
Ситуація у Маріуполі
- В Україні 16 квітня погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації людей із найгарячіших точок . З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті. Через погодні умови автобуси для евакуації все ще не можуть їхати цим маршрутом – розмито дорогу на ділянці маршруту між Запоріжжям та містом Василівка.
- У Маріуполі російські окупанти, зокрема влада "ДНР", змушують чоловіків виходити та розчищати завали. За виконану роботу вони обіцяють платити їжею. Крім того, у місті російські окупанти шукають "нацистів", а також прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоби замістити сліди.
- Голова Донецької ОВ Павло Кириленко заявляв, що Маріуполь просто стертий з лиця землі Російською Федерацією. За його словами, місто перетворилося на потерть самого себе.
- 15 квітня вперше для бомбардування міста вперше було задіяно далеку авіацію ЗС Росії.
- Крім того, російські солдати розпочали ексгумацію тіл місцевих жителів, похованих у дворах житлових будинків . Куди будуть потім направлені тіла – невідомо.