У Маріуполі окупанти спалюють городян у мобільних крематоріях, скрізь вибухи – радник мера

/ Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

У Маріуполі чутно звуки вибухів у всіх районах, окупанти готують крематорії для спалювання тих убитих. Про ситуацію розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

"На всіх відео з усіх районів чути звуки арт обстрілів або бомбардувань. Навіть на околицях Лівобережного (Східний) і Центрального (Західний). Враховуючи дані, оприлюднені Азовом, та отримані відомості від наших джерел – битва за Маріуполь у розпалі окупанти не мають суттєвого просування в середині міста", – написав він.

Андрющенко розповів, що окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. Лівобережний район майже закінчено, центральний – район приватної забудови "Парковий" та "Новоселівка", центральні вулиці. Підготовлено місце для роботи крематорію – промислова зона складів по Володарському шосе.

Реклама

За словами радника мера, окупанти використовують великі складські холодильники для складів для зберігання тіл. Зона кремації під посиленою охороною, що унеможливлює отримання візуального підтвердження зсередини.

"Окупаційна псевдовлада не з’являється серед людей. Виключення – поява в пункті роздачі іжи в Метро. Основна причина – страх. Дякуємо Азову за імідж та роботу. Саме через них мразота ховається по умовно безпечних місцях", – також розповів Андрющенко.

Також він повідомив, що окупанти поширюють інформацію через вайбер групи та телеграм-канали про "лагідне" ставлення та зустріч "Росії з братніми обіймами". У Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого переміщення – причому всі можливі регіони є депресивними.

"Рівень фільтрації зростає. Під жорстоку фільтрацію підпадають всі від 18 років вне залежності від статі. За інформацією, близько п'яти відсотків не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію і зникають. Зараз активно працюємо над встановленням їх подальшого місцеперебування", – написав Андрющенко.

Обстановка у Маріуполі