У Маріуполі окупанти вбивають людей та фотографуються з тілами – радник мера розповів про "зачистку"

Окупанти проводять зачистку у Маріуполі. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"

У Маріуполі триває зачистка. Російські окупанти шукають "нацистів", а також прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоб замісти сліди.

Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

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Що означає зачистка?

"По-перше, це пошук "нацистів". Нацист у розумінні росіян – це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту. Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", – зазначив Андрющенко.

За його словами, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. У такий спосіб загарбники замітають сліди.

"Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих у районі Садків Кальміуськооо району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – наголосив радник мера Маріуполя.

Він додав, що також зачистка – це частина примусової мобілізації чоловіків до армії "ДНР". Примусом та залякуванням чоловіків заганяють "під рушницю".

"І наостанок щодо кадиривців, що в місті. Вони – частина підрозділу Росгвардіі. Що вкотре доказує, що всі їхні бої або проти мирного населення, або проти пустих будівель в глибокому тилу", – підсумував Андрющенко.

У Маріуполі окупанти спалюють містян у мобільних крематоріях, скрізь вибухи – радник мера

У Маріуполі чутно звуки вибухів у всіх районах, окупанти готують крематорії для спалювання тіл убитих. Про ситуацію розповів радник мера міста Петро Андрющенко.

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"На всіх відео з усіх районів чути звуки артобстрілів або бомбардувань. Навіть на околицях Лівобережного (Східний) і Центрального (Західний). Враховуючи дані, оприлюднені "Азовом", та отримані відомості від наших джерел – битва за Маріуполь у розпалі і окупанти не мають суттєвого просування в середині міста", – написав він.

Андрющенко розповів, що окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. Лівобережний район майже закінчено, центральний – район приватної забудови "Парковий" та "Новоселівка", центральні вулиці. Підготовлено місце для роботи крематорію – промислова зона складів по Володарському шосе.

За словами радника мера, окупанти використовують великі складські холодильники промскладів для зберігання тіл. Зона кремації під посиленою охороною, що унеможливлює отримання візуального підтвердження зсередини.