У Маріуполі окупанти вбивають людей та фотографуються з тілами – радник мера розповів про "зачистку"

Окупанти проводять зачистку у Маріуполі. Фото: Reuters, колаж "Сьогодні"
У Маріуполі триває зачистка. Російські окупанти шукають "нацистів", а також прибирають тіла загиблих та вбитих з вулиць, щоб замісти сліди.
Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.
Що означає зачистка?
"По-перше, це пошук "нацистів". Нацист у розумінні росіян – це кожний, хто любить свою Україну та не скорився окупанту. Цей етап зачистки відбувається не тільки в фільтраційних таборах, але й по місту. Для того окупанти встановили декілька блок-постів (переважно Кальміуський та Центральний райони). В процесі зачисток окупанти не соромляться вбивати цивільних прямо на вулицях, а потім фотографуватись, хизуючись "перемогою", – зазначив Андрющенко.
За його словами, зачистка – це прибирання загиблих та вбитих з вулиць. У такий спосіб загарбники замітають сліди.
"Вчора ми отримали перше фото підтвердження масового накопичування тіл загиблих у районі Садків Кальміуськооо району. Що черговий раз підтвердило інформацію про розгортання крематоріїв та підготовку масових поховань не в одному місці, а по районах", – наголосив радник мера Маріуполя.
Він додав, що також зачистка – це частина примусової мобілізації чоловіків до армії "ДНР". Примусом та залякуванням чоловіків заганяють "під рушницю".
"І наостанок щодо кадиривців, що в місті. Вони – частина підрозділу Росгвардіі. Що вкотре доказує, що всі їхні бої або проти мирного населення, або проти пустих будівель в глибокому тилу", – підсумував Андрющенко.
У Маріуполі окупанти спалюють містян у мобільних крематоріях, скрізь вибухи – радник мера
У Маріуполі чутно звуки вибухів у всіх районах, окупанти готують крематорії для спалювання тіл убитих. Про ситуацію розповів радник мера міста Петро Андрющенко.
"На всіх відео з усіх районів чути звуки артобстрілів або бомбардувань. Навіть на околицях Лівобережного (Східний) і Центрального (Західний). Враховуючи дані, оприлюднені "Азовом", та отримані відомості від наших джерел – битва за Маріуполь у розпалі і окупанти не мають суттєвого просування в середині міста", – написав він.
Андрющенко розповів, що окупанти продовжують зачищати вулиці від тіл загиблих. Лівобережний район майже закінчено, центральний – район приватної забудови "Парковий" та "Новоселівка", центральні вулиці. Підготовлено місце для роботи крематорію – промислова зона складів по Володарському шосе.
За словами радника мера, окупанти використовують великі складські холодильники промскладів для зберігання тіл. Зона кремації під посиленою охороною, що унеможливлює отримання візуального підтвердження зсередини.
"Окупаційна псевдовлада не з’являється серед людей. Виключення – поява в пункті роздачі іжи в Метро. Основна причина – страх. Дякуємо "Азову" за імідж та роботу. Саме через них мразота ховається в умовно безпечних місцях", – також розповів Андрющенко.
Також він повідомив, що окупанти поширюють інформацію через вайбер-групи та телеграм-канали про "лагідне" ставлення та зустріч "Росії з братніми обіймами". У Таганрозі депортованим видають по 10 тисяч рублів та вибір регіонів для подальшого переміщення – причому всі можливі регіони є депресивними.
"Рівень фільтрації зростає. Під жорстоку фільтрацію підпадають всі від 18 років незалежно від статі. За інформацією, близько п'яти відсотків не проходять фільтрацію через проукраїнську позицію і зникають. Зараз активно працюємо над встановленням їх подальшого місцеперебування", – написав Андрющенко.
Обстановка у Маріуполі
- В обложеному окупантами Маріуполі продовжуються запеклі бої, авіація РФ бомбить місто, жителі залишилися без їжі, води та медикаментів Про це повідомляє в Twitter Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.
- Маріупольська міська рада повідомила, що після широкого міжнародного розголосу геноциду в Бучі Київської області вище керівництво Росії наказало знищити будь-які свідчення злочинів своєї армії в Маріуполі. Там уже загинули щонайменше п'ять тисяч людей.
- Російські окупанти обстрілами майже повністю зруйнували Маріуполь, 90% інфраструктури міста не підлягає відновленню або підлягає частково, повідомив речник Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.
- Окупанти хочуть захопити Маріуполь та прорвати оборону на Донбас – Генштаб ЗСУ.
- Надають притулок та їжу: як допомагають евакуйованим у Запоріжжі маріупольцям.