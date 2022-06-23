У Маріуполі окупанти почали муштрувати школярів у "путлерюгенді" (фото)

Охочих вступити в "путлерюгенд" виявилося небагато. / Фото: Колаж: Сьогодні

У тимчасово окупованому Маріуполі російські загарбники вийшли на пропаганду "нового рівня" – перша дев’ятка охочих була прийнята "на службу" в "путлерюгенд" (російську військово-патріотичну організацію "Юнармія").

Про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Що відбувається

"Вчора показово прийняли першу дев’ятку в путлерюгенд. Поки одні юнаки чинять спротив, інші разом із батьками та "освітянами" прагнуть вислужитись. Огидно. Однак охочих виявилось небагато. Пасивний спротив у Маріуполі не меншає", – повідомив він.

Фото – t.me/andriyshTime.

Фото – t.me/andriyshTime.

За словами радника міського голови, окупанти вдаються до нових вигадок для забезпечення прихованої мобілізації в Маріуполі:

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"Наразі через "працевлаштування в охоронну фірму". Пропозиції та заклики з’явились по всьому місту. Правда, ніхто не каже чоловікам, що охороняти прийдеться окопи на передовій. Але кому потрібна така правда, коли в окупаційної влади пече через брак гарматного м’яса".

Фото – t.me/andriyshTime.

Раніше Петро Андрющенко розповів, що люди, які залишилися в окупованому Росією Маріуполі, стикаються все з більшою проблемою нестачі води. Криза посилюється ще й тому, що через спеку почали пересихати джерела технічної води. Також було відомо про те, що в місті ситуація з інсулінозалежними повністю вийшла з-під контролю.