У Маріуполі зняли з дрона "Азовсталь", де чекають на порятунок понад 1600 людей (відео)

Маріупольська міська рада показала, як зараз виглядає "Азовсталь". / Фото: Колаж: Сьогодні

Маріупольська міська рада опублікувала відео, на якому видно, який вигляд має завод "Азовсталь" у Маріуполі.

Відео міська рада оприлюднила в себе на сторінці в Facebook.

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"Маріуполь. Так сьогодні виглядає "Азовсталь". Понад 1000 цивільних та 600 поранених у військовому шпиталі очікують на порятунок", – йдеться в підписі до відео.

Ситуація в Маріуполі

26 квітня військові РФ зірвали евакуацію цивільних із заводу "Азовсталь". Оголошений "зелений коридор" виявився пасткою, військові РФ відкрили вогонь.

В місті окупанти змушують українських чоловіків розбирати завали та облаштовувати братські могили за їжу. Також у місті недоступна медична допомога.

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ГУР повідомляло, що окупанти планують "викурити" захисників Маріуполя та мирних жителів хімічною зброєю.

Олег Жданов в інтерв'ю з телеведучою Наташею Влащенком на YouTube-каналі "Україна 24" розповів, що президент Росії Володимир Путін хоче, щоб захисники Маріуполя або вийшли з "Азовсталі" під білим прапором, або були знищені.

Голова Луганської ВДА Сергій Гайдай припускає, що президент РФ Володимир Путін, будучи психічно нестабільним, не дасть людям вийти з оточення у Маріуполі.

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