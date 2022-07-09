Перша в США сенатор-українка може зірвати постачання зброї для ЗСУ

У МЗС України відповіли на заяву члена Конгресу США Вікторії Спартц щодо можливих зв'язків голови Офісу президента Андрія Єрмака з Росією. У її діях побачили просування класичних наративів російської пропаганди.

Про це йдеться у зверненні спікера глави МЗС Олега Ніколенка, яке він розмістив у Фейсбуці.

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Російська пропаганда

"Україна глибоко вдячна Сполученим Штатам Америки за непохитну підтримку в протидії агресії Росії. Важко переоцінити політичну, військову та фінансову допомогу, яку Конгрес та адміністрація президента Джозефа Байдена надали нашій державі. На цьому тлі масштабної підтримки особливо контрастують останні дії та заяви членкині Конгресу США Вікторії Спартц. Вони є неприхованою спробою повернути в американську політику класичні наративи російської пропаганди про начебто зв’язки керівництва України з Росією і втягнути нашу державу у внутрішню політику США", – написав Ніколенко.

Також він порадив Спартц залишити спроби заробити собі додатковий політичний капітал на безпідставних спекуляціях навколо теми війни в Україні.

"Особливо цинічними є маніпуляції про Україну та її керівництво від конгресвумен українського походження. Членкиня Конгресу має також припинити підривати наявні механізми надання США військової допомоги для України. Українська сторона максимально відкрито взаємодіє з американськими партнерами, надаючи їм вичерпну інформацію про використання техніки. Подальша бюрократизація та затягування процесу, якого очевидно і прагне Вікторія Спартц, сприятиме лише подальшому просуванню російських загарбників. На такий сценарій тільки і розраховують у Кремлі", – зазначив представник МЗС України.

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