У МЗС закликали Угорщину допомогти зупинити Росію: Європа не у вакуумі

МЗС відреагувало на обстріл / Фото: Колаж: Сьогодні

Росія вдарила ракетами по Закарпаттю – українському регіону, що межує з Угорщиною, на території якого проживає велика угорська громада України. Це чергове свідчення того, що війна стосується не лише України, а й Угорщини, хоч би як намагалися ігнорувати цей факт у Будапешті.

Про це "Сьогодні" повідомив речник МЗС України Олег Ніколаєнко.

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"Ракетні обстріли не залишають сумнівів: російське зло можна подолати лише спільними зусиллями. Не варто сподіватися, що політичні поступки вгамують агресивні апетити Росії. Путін не розрізняє національностей, коли віддає накази своїм військам знищувати людей. Для нього немає партнерів чи союзників. Він обов'язково завдасть підступного удару. Це лише питання часу та обставин", – сказав він.

Також Ніколаєнко нагадав, що глава МЗС Дмитро Кулеба вже зазначав, що без миру та безпеки в Україні не буде миру та безпеки в Угорщині. Ударом по Закарпаттю Путін наблизив війну ще ближче до угорського кордону.

"Ми жодним чином не бажаємо угорському народу переживати жахи, через які зараз проходять українці. Водночас Європа не існує у вакуумі. Кожна європейська країна має докладати зусиль для встановлення миру. Допомагаючи зупинити Росію в Україні, Угорщина зміцнюватиме насамперед власну безпеку", – розповів Ніколаєнко.

Також він висловив сподівання, що Угорщина сприятиме єдності в ЄС, у тому числі й щодо введення ембарго щодо російської нафти та надання Україні військової допомоги.

Передісторія

3 травня у гірському районі Закарпаття зафіксували "прильоти" російських ракет у інфраструктурний об'єкт. Ворожа ракета влучила в одну з залізничних підстанцій біля вокзалу у Воловці. На об'єктах у радіусі 500 м вибито вікна, уламки ракети пошкодили автомобілі поблизу.