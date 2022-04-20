У Міноборони розповіли, якої "перемоги" Путін хоче в Україні до 9 травня

Володимир Путін (праворуч). Фото: колаж "Сьогодні"

Наразі мета окупантів відтіснити українські сили за адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримати "сухопутний коридор" до тимчасово окупованого Криму. Саме таку "перемогу" їхня влада і намагатиметься "продати" своєму суспільству. Але Росія точно не обмежиться винятково цим.

Про це заявив речник Міноборони полковник Олександр Мотузяник в інтерв'ю РБК-Україна.

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"Цілком очевидно, що надалі вони намагатимуться розвинути наступ і в інших областях, зокрема в Херсонській області, щоб захопити якнайбільше територій. Зараз ворог готується до цього, збирає сили та закріплюється на ділянках, які він уже окупував. Але це залежатиме від результатів бойових дій саме у Донецькій та Луганській областях", – сказав він.

Раніше ми повідомляли, що 18 квітня військові РФ розпочали наступ на Донбасі.

Також нагадаємо, що після Донбасу під загрозою ще 6 міст – Daily Mail дало песимістичний прогноз вторгнення РФ.