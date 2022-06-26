В МВС України оцінили реальність початку вторгнення з Білорусі

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Армія Білорусі навряд чи піде на вторгнення в Україну, і є кілька причин цього. Про них розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" радник глави МВС Віктор Андрусів, повідомляє Telegram-канал "Сьогодні".

За його словами, білоруська армія дуже маленька – лише 7-9 тисяч боєздатних солдатів. Крім того, це не професійна армія, там немає контрактників, і вона складається з призовників.

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Ще одна причина в тому, що мотивація білоруських військових значно похитнулася після того, як вони побачили реальну здатність воювати ЗС РФ, яких вважали "другою армією світу".

Є й політична причина. Річ у тому, що Лукашенко — нелегітимний президент, і йому потрібний силовий ресурс усередині країни, щоб тримати в покірності народ.

Якщо збройні сили Білорусі таки зважаться на вторгнення в Україну, вони будуть розбиті, якщо не втечуть, наголосив Андрусів.

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Він також розповів, що збільшить можливість вторгнення білоруських військових в Україну. Це можливо, якщо армія РФ сконцентрує свої сили в Білорусі для нового вторгнення на північ України. У такому разі білоруські війська можуть виступити як додаткові сили.

Росія втягує Білорусь у війну

Кремль планує підрив житлових будинків у білоруському Мозирі, щоб втягнути Білорусь у війну проти України. Туди вже прибули диверсійні групи. Про це заявили в Головному управлінні розвідки МО України.

Одночасно Росія збільшує військову присутність у Білорусі. Керівництво установ та організацій Гомельської області попереджене про ймовірність повернення підрозділів ЗС РФ. Росіяни також планують нарощувати чисельність оперативно-тактичної авіації на території Білорусі.