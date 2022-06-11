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У Нідерландах чотирьох росіян визнали винними у знищенні "Боїнга" MH17

Павло Заяць
11 червня, 20:04
Стало відомо, коли суд оголосить вирок у справі

Суд визначив винних у знищенні "Боїнга", вирок буде винесено до кінця року / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нідерландах суд визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті літака "Боїнг" MH17 на Донбасі 2014 року. Зловмисники винні у загибелі 298 осіб.

Про це повідомила 11 червня у Twitter депутатка Верховної Ради України Леся Василенко.

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За її інформацією, вирок у справі буде оголошено до кінця 2022 року.

Зазначимо, що обвинуваченими у справі проходять четверо терористів "ДНР" – троє громадян Росії та українець. Це Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський (Хмурий), Олег Пулатов (Гюрза) та Леонід Харченко (Крот).

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Справа МН17

Раніше ми писали, що в суді точно встановили, чим було збито літак на Донбасі.

Також повідомлялося, що прокурор Тейса Бергера, який представляє сторону звинувачення на судовому процесі у Нідерландах, називав докази вини обвинувачених у справі катастрофи MH17.