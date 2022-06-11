У Нідерландах чотирьох росіян визнали винними у знищенні "Боїнга" MH17

Суд визначив винних у знищенні "Боїнга", вирок буде винесено до кінця року / Фото: Колаж: Сьогодні

У Нідерландах суд визнав чотирьох російських військовослужбовців винними у навмисному збитті літака "Боїнг" MH17 на Донбасі 2014 року. Зловмисники винні у загибелі 298 осіб.

Про це повідомила 11 червня у Twitter депутатка Верховної Ради України Леся Василенко.

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За її інформацією, вирок у справі буде оголошено до кінця 2022 року.

Зазначимо, що обвинуваченими у справі проходять четверо терористів "ДНР" – троє громадян Росії та українець. Це Ігор Гіркін (Стрєлков), Сергій Дубинський (Хмурий), Олег Пулатов (Гюрза) та Леонід Харченко (Крот).

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Справа МН17

Нагадаємо, 17 липня 2014 року в небі над Донбасом було збито пасажирський літак Boeing 777 малайзійських авіаліній рейсу МН17. Загинули 298 людей.

Міжнародна слідча група встановила, що літак був збитий російською ЗРК "Бук". Прокурори та слідчі встановили підозрюваних у причетності до збивання "Боїнга" та у 2019 році Україна передала кримінальні провадження колегам з Нідерландів.

Росія всіляко намагалася завадити процесу, щоб зберегти свій імідж миролюбної держави. Влітку 2021 року слідство по MH17 відхилило показання росіян про причетність ЗСУ до пуску ракети, якою був збитий літак.

Раніше ми писали, що в суді точно встановили, чим було збито літак на Донбасі.

Також повідомлялося, що прокурор Тейса Бергера, який представляє сторону звинувачення на судовому процесі у Нідерландах, називав докази вини обвинувачених у справі катастрофи MH17.