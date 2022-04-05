У Миколаєві через обстріл окупантів загинули 12 людей

Кількість загиблих під час вчорашніх обстрілів зросла. Фото: колаж "Сьогодні"
Внаслідок обстрілів Миколаєва 4 квітня загинуло 12 людей. Крім того, 41 особа отримала поранення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.
"За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли громадянське населення в Миколаєві. Внаслідок вибухів снарядів пошкоджено житлові будинки та автотранспорт городян, а також об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 12 людей, 41 – отримали поранення, серед них четверо дітей", – йдеться у повідомленні.
Ситуація у Миколаєві
- Внаслідок вчорашнього обстрілу Миколаєва російськими окупантами постраждало гінекологічне відділення однієї з місцевих лікарень. Відео пошкоджень опублікував міський голова Олександр Сєнкевич у Twitter.
- Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім розповів, що люди починають повертатися до міста. За його словами, російські окупанти продовжують стріляти, але їм не вдасться налякати людей.
- Російські окупанти 29 березня близько 08:45 обстріляли дев'ятиповерховий будинок Миколаївської обласної військової адміністрації. Зруйновано центральну секцію будівлі з 9-го по 1-й поверх без подальшого загоряння.
- Кількість загиблих внаслідок ракетного удару російськими окупантами по будівлі Миколаївської обласної військової адміністрації зросла до 35 осіб. З-під завалів рятувальники дістали тіла 33 загиблих, і двоє людей померли у лікарні.