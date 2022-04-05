У Миколаєві через обстріл окупантів загинули 12 людей

Кількість загиблих під час вчорашніх обстрілів зросла. Фото: колаж "Сьогодні"

Внаслідок обстрілів Миколаєва 4 квітня загинуло 12 людей. Крім того, 41 особа отримала поранення.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора у Telegram.

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"За даними слідства, 4 квітня 2022 року російські окупанти обстріляли громадянське населення в Миколаєві. Внаслідок вибухів снарядів пошкоджено житлові будинки та автотранспорт городян, а також об'єкти цивільної інфраструктури, серед яких лікарні. Внаслідок ворожих обстрілів загинули 12 людей, 41 – отримали поранення, серед них четверо дітей", – йдеться у повідомленні.

Ситуація у Миколаєві