У Миколаєві на світанку пролунали потужні вибухи: що відомо (відео)

Олександр Сенкевич повідомив про вибухи у Миколаєві та області. Фото: Getty Images, соцмережі. Колаж: "Сьогодні" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У Миколаєві та області лунають вибухи. Громадян просять залишатися в укриттях і дотримуватися правила "двох стін".

Про це повідомив у Telegram мер міста Олександр Сєнкевич.

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Яка ситуація

"У Миколаєві лунають вибухи. Друзі, тримайтесь подалі від вікон. Залишайтесь в укриттях або дотримуйтесь правила "двох стін", – написав він.

Також повідомляють про "приліт", який міг бути з боку Херсона.

Крім цього, зазначається про дим на місці вибухів.

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Водночас інформації про потерпілих немає.

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Нагадаємо, російські окупанти продовжують штурмувати українські населені пункти. Увечері 14 травня загарбники обстріляли Сумську область. На щастя, обійшлося без жертв.

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