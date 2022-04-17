У Миколаївській області ЗСУ зруйнували плани окупантів та ліквідували їх (фото)

Українські захисники знищили російських окупантів. Фото: колаж "Сьогодні"

Збройні сили України ліквідували російських окупантів у Миколаївській області. Деякі із загарбників потрапили в полон.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

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На Миколаївщині військові окремого батальйону одеської бригади морської піхоти зруйнували плани російських окупантів щодо захоплення українських земель.

"Комусь з них пощастило залишитись живими – потрапили в полон, а хтось поїде додому в чорному целофановому мішку", – зазначили у Генштабі.

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ЗСУ ліквідували російських окупантів. Фото: Генштаб

Тероборона Києва знищила колону техніки окупантів

Територіальна оборона Києва знищила колону ворожої техніки і зупинила її подальше просування в українську столицю. Про це повідомляє "Оперативний ЗСУ".

"112-а окрема бригада за допомогою "Стугни" знищила танки окупантів, бойові машини піхоти, бронетранспортери з особовим складом і броньований автомобіль", — йдеться у повідомленні.

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