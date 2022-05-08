В Одесі блогери показали в Мережі ракетні удари РФ – їх затримала СБУ (відео)

СБУ затримала блогерів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Одесі Служба безпеки України затримала трьох відеоблогерів, які розмістили в Мережі матеріали про ракетні удари російських військових по місту. Вони визнали свою провину. Також закликали українців не повторювати їхні дії.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

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На опублікованому СБУ відео можна побачити, як блогери визнають свою провину. Двоє чоловіків та жінка кажуть, що не знали про відповідальність за публікацію таких матеріалів, та закликали українців не повторювати їхні дії.

"СБУ оперативно встановила їх та провела відповідні бесіди. Свідомо чи несвідомо ці особи попрацювали коригувальниками для ворога – встановить слідство", – зазначили у відомстві.

Крім того, СБУ звернулася з попередженням про заборону публікувати дані про переміщення військової техніки, військових об'єктів та результати ворожих ударів. Ці дані окупанти використовують під час планування подальших обстрілів.

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СБУ затримала депутата-колаборанта та мережу агентів РФ

Служба безпеки України затримала депутата-колаборанта. Також ліквідовано агентурну мережу окупантів на півдні та сході. Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

Так, у Херсонській області на держзраді викрито депутата однієї з місцевих рад, якого завербувала ФСБ РФ.

У Харківській області контррозвідники СБУ викрили поплічницю окупантів, яка коригувала ворожі ракетні обстріли шкіл, лікарень і житлових кварталів.

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У Луганській області ліквідовано групу ворожих інформаторів, до складу якої входило троє жителів Сєвєродонецька. Ще одну поплічницю загарбників викрито поблизу Попасної.

На Донеччині СБУ затримала коригувальницю ворожого бомбардування одного з заводів Краматорська.

В Одесі затримано інтернет-агента російських спецслужб, якого ворог використовував для проведення інформаційних диверсій.

Крім того, СБУ заблокувала діяльність групи енергетичних компаній, якими керували з РФ. Серед них – п’ять комерційних структур, що займалися постачанням природного газу та електроенергії.

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