В Офісі генпрокурора оновили страшні дані про вбитих Росією дітей

Росіяни продовжують убивати українських дітей / Фото: Колаж: Сьогодні

Станом на ранок 16 травня 2022 року понад 650 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними ювенальних прокурорів, 229 дітей загинуло та щонайменше 421 поранено. Такі дані оприлюднили в Офісі генерального прокурора України.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 140, Київській – 116, Харківській – 100, Чернігівській – 68, Херсонській – 48, Луганській – 45, Миколаївській – 44, Запорізькій – 28, Сумській – 17, у Києві – 16, Житомирській області– 15.

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14 травня внаслідок обстрілу ворогом села Леб'яжого Чугуївського району Харківської області отримав поранення 15-річний хлопчик.

Стало відомо, що 8 березня внаслідок авіаудару військами РФ Маріуполя Донецької області загинула 15-річна дівчина. А 18 березня через обстріл окупантами міста – 16-річний підліток.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1748 навчальних закладів. При цьому 144 з них повністю зруйновані.

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В Офісі генпрокурора наголошують, що ці цифри не є остаточними, оскільки ще триває робота щодо їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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