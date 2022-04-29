В окупованому Новоайдарі знайшли вбитим колаборанта

В Луганській області знайшли вбитим колаборанта Павла Шароградського. / Фото: Колаж: Сьогодні

В тимчасово окупованому смт Новоайдар Луганської області знайшли вбитим місцевого колаборанта Павла Шароградського.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

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Колаборант зник 25 квітня. Незабаром зрадника знайшли вбитим пострілом у голову та пораненнями на тілі.

Павло Шароградський до початку російського вторгнення був "професійним громадським діячем". Певний час був директором комунальної установи Новоайдарський селищний центр "Спорт для всіх" та засновником ГО "Новоайдарська січ". Жодного бізнесу чи високодохідної роботи не мав, втім представляв себе як високозабезпечену людину.

Яку інформацію зрадник передавав окупантам?

Після окупації Новоайдару запропонував новим "хазяєвам" свої послуги. Надавав ворогу інформацію щодо патріотів, учасників АТО/ООС, членів їхніх родин та про співробітників місцевої адміністрації з проукраїнськими поглядами.

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Був викрадений з приміщення Щастинської РДА, де брав участь у "нараді" з особами у балаклавах та військовій формі армії РФ.

Щодо Шароградського було порушено кримінальну справу про державну зраду. З’ясовуються обставини, причини та мотиви події.

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