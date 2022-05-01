В Олешках після катувань окупантів помер ветеран АТО

Людмила Денісова повідомила про смерть ветерана АТО Назара Кагальняка після катувань. / Фото: Колаж: Сьогодні

В Херсонській області від тортур російських загарбників загинув ветеран АТО з села Абрикосівка Назар Кагальняк.

Про це повідомила омбудсмен Людмила Денісова в Telegram.

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Після АТО Назар переніс два інфаркти та складну операцію на серці.

Окупанти викрали чоловіка з дому, жорстоко били та катували за те, що він колишній учасник бойових дій. Понівеченого тортурами Назара окупанти привезли додому. Його стан критично погіршився, після чого чоловіка доставили в лікарню міста Олешки, де він згодом помер.

Двоє неповнолітніх дітей Назара залишилися сиротами, оскільки він останні п’ять років він їх доглядав без дружини.

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Загиблий Назар Кагальняк. Фото: Людмила Денісова

Черговий воєнний злочин окупантів

Тортури Назара це воєнний злочин, оскільки згідно зі статтею 3 Женевської конвенції про поводження з військовополоненими, особи, які не беруть активної участі у воєнних діях, зокрема зі складу збройних сил, які склали зброю, а також ті, які припинили участь у воєнних діях у зв'язку з хворобою, пораненням, триманням під арештом чи з будь-якої іншої причини, не мають жодним чином переслідуватися.

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"Звертаюсь до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення рф в Україну врахувати ці факти військових злочинів РФ та порушень прав людини в Україні", – закликала Денісова.

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