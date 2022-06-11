В ООН дали чітку оцінку смертному вироку у "ДНР" іноземцям-захисникам "Азовсталі"

В ООН відреагували на смертний вирок захисникам "Азовсталі". / Фото: Колаж: Сьогодні

Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) засудило смертний вирок, винесений трьом іноземним захисникам "Азовсталі" у так званій "ДНР". В ООН наголосили, що військові входили до складу Збройних сил України, а тому є військовополоненими.

Про це йдеться в заяві УВКПЛ.

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"УВКПЛ занепокоєно тим, що так званий "верховний суд" самопроголошеної "ДНР" засудив трьох військовослужбовців до страти", – йдеться в заяві.

В ООН наголосили, що такі судові процеси проти військовополонених є воєнним злочином.

Разом з тим речник генсека ООН Стефан Дюжаррік зазначив, що організація завжди виступатиме проти смертної кари за будь-яких обставин.

"І ми закликаємо комбатантам, які були затримані, надати міжнародний захист і поводитися з ними відповідно до Женевських конвенцій", – додав він.

Смертний вирок в "ДНР"

Верховний суд так званої "ДНР" засудив до смертної кари трьох іноземців – захисників "Азовсталі", які здалися в полон за домовленістю з ООН. Розстріл загрожує підданим Великої Британії Ейдену Асліну та Шону Піннеру, а також марокканцю Брагіму Саадуну.

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Іноземців звинувачували за чотирма статтями Кримінального кодексу так званої "ДНР":

Скоєння злочину групою осіб;

Дії, спрямовані на насильницьке захоплення влади та повалення конституційного ладу "ДНР";

Найманство;

Проходження навчання з метою здійснення терористичної діяльності.

У ході судових засідань вони визнали себе винними за звинуваченнями. За сукупністю злочинів суд ухвалив усім трьом призначити винятковий захід – смертну кару.

Раніше ми писали, за словами президента України Володимира Зеленського, у полоні в Росії перебуває понад 2,5 тисячі українських захисників "Азовсталі".

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Крім того, дружина командира "Азова" Дениса Прокопенка Катерина повідомила про умови, у яких утримують полонених захисників Маріуполя.