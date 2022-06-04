В ООС розповіли, який у них був прогноз щодо нападу Росії

Бригадний генерал Дмитро Красильников / Фото: Колаж: Сьогодні

Українські військові були готові до нападу Росії, але до останнього сподівалися, що армія РФ розпочне війну з тимчасово окупованої території Донбасу.

Про це розповів бригадний генерал Дмитро Красильников, командир ОТУ "Північ". Про це повідомляє Telegram-канал "Сьогодні" із посиланням на пресцентр Генштабу.

Реклама

"Ми все ж таки думали і, можна сказати, сподівалися, що противник почне свої активні бойові дії з окупованої території частини Луганської та Донецької областей. Знову ж таки – маскуючись під підрозділи незаконних збройних формувань "Л/ДНР" основною частиною прикомандироованих, добровольців, найманців, та розбавляючи регулярними своїми військами можливо за підтримки РСЗВ далекої дії та авіації", – розповів Красильников.

Також він зазначив, що військові сподівалися, що російська армія не зайде та не вдасться до широкомасштабної агресії на всіх напрямках.

"Ми сподівалися на краще, але готувалися до найгіршого", – сказав він.

Красильников запевняє, що перехід до активних бойових дій не був для ОТУ "Північ" несподіваним. Військові були напоготові, частини та підрозділи перебували на бойових позиціях, а артилерія була у районах очікування.

Телеведучий Олексій Бурлаков озвучив каналу "Україна 4.5.0" втрати ворога станом на 4 червня.

Реклама

Ситуація в Україні