У Пентагоні не вірять, що Путін застосує ядерну зброю

США не вірять, що Путін розпочне ядерну війну. / Фото: Колаж: Сьогодні

США не вірять у існування загрози застосування Росією ядерної зброї, незважаючи на недавню ескалацію риторики Москви

Про це заявив високопосадовець міністерства оборони США, повідомляє Reuters.

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Він також додав, що території НАТО наразі загрози немає.

"Ми продовжуємо щодня стежити за їхнім ядерним потенціалом, наскільки це можливо, і ми не оцінюємо, що існує загроза застосування ядерної зброї і немає загрози території НАТО", – заявив чиновник на умовах анонімності.

Загрози РФ застосувати ядерну зброю

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив у понеділок, що Захід не має недооцінювати підвищеного ризику ядерного конфлікту через Україну.

Раніше цього місяця Росія заявила, що до осені планує розгорнути свої нещодавно випробувані міжконтинентальні балістичні ракети "Сармат", здатні завдати ядерних ударів Сполученим Штатам.

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Занепокоєння Заходу ризиком ядерної війни посилилося після того, як 24 лютого президент Володимир Путін розпочав вторгнення Росії до України. Тієї ночі по російських телеканалах транслювали промову Путіна, в якій він багатозначно згадав ядерні сили Москви і попередив, що будь-яка спроба стати на шляху Росії "призведе вас до таких наслідків, з якими ви ніколи не стикалися у своїй історії".

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