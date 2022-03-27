У поліції назвали безпечний маршрут евакуації з Харкова

Харків більше місяця страждає від російських ракет / Фото: Колаж: Сьогодні

Евакуаційні потяги залишаються єдиним безпечним способом залишити Харків, який більш як місяць страждає від обстрілу російськими ракетами.

Як розповіли кореспондентові "Сьогодні" у патрульній поліції Харкова, безпечно виїхати з міста на захід України можна за допомогою евакуаційних поїздів, вони щодня вирушають із залізничного вокзалу Харкова. Саме ж місто і область давно стали небезпечними для пересування автотранспортом через постійні обстріли російськими окупантами.

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"Патрульні поліцейські Харкова допомагають жителям міста на залізничному вокзалі, забезпечують правопорядок та охорону. Співробітники патрульної поліції щодня несуть службу на самому вокзалі та прилеглих до нього територіях. Вони допомагають людям перенести речі, зайти у вагони, транспортувати тих, хто має проблеми зі здоров'ям", – розповіли у поліції.

Співробітники поліції Харкова також допомагають людям евакуюватись.

Евакуація: що відбувається у Київській та Житомирській областях

У поліції попередили, що нині в межах Київської області фактично немає безпечних маршрутів. Найбільш небезпечні – Житомирська траса, Макарівський напрямок, усі дороги за Броварами, маршрути "Варшавкою" у напрямку Гостомеля та Бучі.

Житомирський напрямок також залишається небезпечним, але тут є відносно безпечний маршрут.

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Маршрут на захід України проклало Міністерство інфраструктури. На цьому шляху "гак" на Глеваху, далі заїзд до Житомира та на Новоград-Волинський напрямок з виїздом на Рівне.

Прямий напрямок на Житомир залишається небезпечним через продовження боїв у Бучі, Ірпені, Гостомелі, Макарові та на півночі Вишгородського району.