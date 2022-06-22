У Раді пропонують не мобілізувати деяких українців: про кого йдеться (фото)

Нардеп від "Слуги народу" розповіла, що пропонується в законопроєкті. / Фото: pixabay.com, Колаж: Сьогодні

У Верховній Раді України зареєстровано законопроєкт №7481, яким пропонують не мобілізувати військовозобов'язаних, близькі родичі яких загинули чи зникли безвісти на війні.

Про це повідомила нардеп від "Слуги народу" Мар'яна Безугла у Facebook.

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Що пропонується

"Реєструємо законопроєкт N7481 про те, що коли в родині вже є загиблі в бою, більше не мобілізували. Зараз є випадки, коли мобілізують батька і сина, синів, гине кілька членів сім‘ї. Повномасштабна війна… Законодавство не оновлене і стосується тільки АТО. Оновлюємо щодо ООС і воєнного стану", – написала вона.

У документі зазначається про таких близьких родичів – чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, бабуся, рідні брат (сестра).

Фото – facebook.com/m.bezuhla.

Раніше сайт "Сьогодні" писав, що в Україні звільнили від мобілізації ще одну категорію населення – в Україні набув чинності закон №7272, який звільняє від призову учнів та викладачів ПТУ.