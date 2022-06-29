У розвідці розповіли, у якому стані окупанти обміняли бійців "Азова"

"Азовці" раді, що опинилися на рідній землі / Колаж "Сьогодні"

Більшість повернених з російського полону 29 червня українських захисників потребують серйозної медичної допомоги.

Про це розповів Андрій Юсов, представник пресслужби ГУР МО під час загальнонаціонального телемарафону на каналі "Україна 24".

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Що відомо

"Людей, яких сьогодні вдалося звільнити, серед них справді дуже багато тяжко поранених. Це наслідки артобстрілів, наслідки кульових поранень, багато з ампутованими кінцівками. Багато людей у тяжкому стані, багато – лежачих. Однак це хороші новини, оскільки ці люди повернулися на батьківщину, чують зараз голоси рідних людей, почуваються впевнено на своїй землі, і справді це важлива подія у рамках найбільшого обміну в рамках Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими", – зазначив Юсов.

За словами Юсова, зараз іде транспортування поранених у шпиталь для подальшого лікування. Далі будуть з ними спілкуватися щодо умов перебування в полоні, психологічного тиску та надання там медичної допомоги.

"Перші коментарі – щастя від перебування на своїй землі, бажання поспілкуватися з рідними та командирами, а багато хто після проходження лікування хоче повернутися захищати Батьківщину ", – сказав представник ГУР МО.

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Обстановка