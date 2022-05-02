В армії РФ не вистачає живої сили, шукають добровольців

У Росії відбувається кампанія з набору "добровольців". Фото: колаж "Сьогодні"

У Росії проходить кампанія з набору добровольців – 200 чоловік щотижня з кожного федерального округу, крім Москви.

Про це повідомляє ГУР Міноборони.

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"У РФ активізується кампанія з набору "добровольців" на військову службу за контрактом. Передбачається, що вони мають відновити втрати особового складу підрозділів, які брали участь у бойових діях на території України. Також планується формування кількох нових підрозділів. Під час підписання контрактів надається перевага тим, хто раніше проходив військову службу", – йдеться у повідомленні.

Військове керівництво РФ встановило чіткі "норми набору": для Далекосхідного та Сибірського федерального округів це 200 людей щотижня. А от у Москві набір взагалі не здійснюють.

"Для мотивування до проходження служби з "добровольцями" проводяться агітаційні заходи. Зокрема, повторюються традиційні російські наративи про "колективний Захід" та "неіснуючу Україну". Також обіцяють підвищене матеріальне забезпечення та пільги", – додали в розвідці.

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Нагадаємо, що російське окупаційне командування вже використало не менше ніж 95% підготовлених батальйонних тактичних груп і цього все одно виявилося недосить для досягнення успіху у війні з Україною.

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