У РФ закінчуються ракети для обстрілів України – генерал Ягун

Ягун про обстріли України з боку РФ / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Генерал-майор запасу СБУ, ексзаступник голови СБУ у 2014-2015 роках, директор Агентства реформування безпеки Віктор Ягун пояснив, чому загроза від ракет РФ буде знижуватися. Ракети закінчуються, а Росія не має змоги виготовляти нові більше, ніж двадцять на місяць.

Про це Ягун розповів в інтерв’ю з телеведучим Володимиром Полуєвим на YouTube-каналі "Україна 24".

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"Зараз вони почали використовувати ракети, які базуються на Каспійському морі, це говорить про те, що цей запас, який був на Чорному морі він використаний, частину вони підвозять, але не так багато. Не можна одразу завезти двадцять-сорок ракет, все ж таки ешелон має бути відповідно обладнаний і вони мають або літаками якось перекидати або ще якось. Літаками це мають бути "Руслани", які в них є, це досить такий важкуватий вантаж. І ця вся логістика вона проблемна", - сказав Ягун.

На думку генерала, обстріли повністю не припиняться, але вони не будуть вже такими регулярними. Зараз Росія використовує ракети для знищення інфраструктури. Ягун вважає, що це призупиниться до 9-го травня, адже до цієї дати росіянам треба показати якісь перемоги.

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Водночас обстріли із Каспійського моря можуть свідчити про боязнь окупантів за свою техніку, особливо після потоплення крейсеру "Москва".

"Те, що "Москви" немає, так, це проблема, тому що "Москва" мала не тільки стріляти, а й мала себе теоретично захистити від повітряних ударів і вона прикривала повністю все угрупування, яке перебувало на Чорному морі біля наших берегів. Зараз вони такої змоги не мають і все, що можуть забезпечити – протиповітряну оборону своїх літаків, у тому числі й від крилатих ракет. Вони можуть їх сконцентрувати або в Севастопольській бухті або поблизу берегів, там де на ґрунті розгорнуті протиповітряні системи, і вони можуть це зробити в Новоросійську, це дві бази, які прикриваються з суші, все", – сказав Ягун.

Час від часу, зі слів генерала, росіяни можуть ще виходити кораблями й робити залпи, або використовувати підводні човни. Але їх не так багато, тому їх бережуть.

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З іншого боку існує загроза для самої Росії. Якщо країни раптом почнуться якісь дії, Російській Федерації не буде чим захищатися.

Тут Ягун згадує про Японію, адже країна вперше оголосила території окупованими з 2009 року.

"Японія в найближчий час десь влітку буде проводити найбільше військове навчання спільно зі Штатами на своєму північному острові Хоккайдо, що в безпосередній близькості біля Сахаліну й Курил. При чому навчання будуть спрямовані на вивчені тактики, протидії і все, що пов'язано з морськими диверсантами, тобто морська піхота буде тренуватися. Це такий натяк, що якщо будуть якісь операції проводитися, то в першу чергу морська піхота буде використовуватися", – сказав Ягун.

Ця ситуація має бути дуже неприємною для росіян. Вони вже мають готуватися до сюрпризів на Курилах, вважає генерал. Також не слід забувати й про Фінляндію, яка має кордон із Росією.

"Якщо все нормально пройде, то десь до кінця літа буде заявка і до кінця року буде Фінляндія в НАТО, а це 1300 км, яких так само треба прикривати. Вони ж там дуже переживали за кордон з НАТО, вони будуть мати цей кордон. Тепер, крім Естонії, Латвії і Литви і невеличкої частинки Норвегії, вони будуть мати 1300 км, які треба прикривати. Це ж кордон НАТО буде. І я тепер подивлюся на риторику щодо скільки часу треба буде, щоб ракета долетіла до Санкт-Петербургу, якщо відстань від кордону буде мінімальна", – додав Ягун.

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