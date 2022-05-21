У СБУ встановили, звідки окупанти запустили ракету по вокзалу в Краматорську

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську провели з окупованої території Донбасу, показала експертиза СБУ. Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар був здійснений з території Донецької області, яка з 2014 року тимчасово окупована Росією.

Реклама

Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. Широкому загалу вона відома як "Точка У".

За інформацією СБУ, кілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже 8 років.

Слідчі СБУ продовжують свою роботу та поповнюють доказову базу у рамках кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Реклама

Обстріл Краматорська