У СБУ встановили, звідки окупанти запустили ракету по вокзалу в Краматорську

/ Фото: Колаж: Сьогодні
Ракетний обстріл залізничного вокзалу в Краматорську провели з окупованої території Донбасу, показала експертиза СБУ. Служба безпеки отримала беззаперечні докази причетності російських окупантів до обстрілу залізничного вокзалу в Краматорську 8 квітня, внаслідок якого загинула 61 особа, а 121 отримали поранення. Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Завдяки низці досліджень траєкторії польоту ракети та аналізу інших аспектів вдалося встановити, що удар був здійснений з території Донецької області, яка з 2014 року тимчасово окупована Росією.
Експерти підтвердили, що для обстрілу застосували керовану одноступінчасту твердопаливну ракету 9М79-1 із зарядом касет. Широкому загалу вона відома як "Точка У".
За інформацією СБУ, кілька комплексів із "Точкою У" розміщені на окупованих територіях Донбасу та використовуються загарбниками вже 8 років.
Слідчі СБУ продовжують свою роботу та поповнюють доказову базу у рамках кримінального провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.
Обстріл Краматорська
- Окупанти 8 квітня вдарили ракетами по залізничному вокзалу Краматорська Донецької області. Кількість загиблих через ракетний обстріл становила 57 осіб. Ще більше сотні українців було поранено, багато хто з них втратив кінцівки.
- Голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram розповів, що під час ракетного удару на вокзалі перебували тисячі людей, адже відбувалася евакуація жителів Донбасу в безпечніші області України.
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські військові не можуть протистояти ЗСУ у бою і тому стріляють по мирному населенні.
- Голова комітету ВР з питань здоров'я нації Михайло Радуцький заявив, що цілями удару були помста за вигнання РФ із Ради ООН із прав людини, а також зрив евакуації українців.
- Військовий експерт Олег Жданов заявив, що удару по Краматорську було завдано навмисно.