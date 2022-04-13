В Україні через війну загинула 191 дитина — Денисова

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Станом на ранок 13 квітня 2022 року в Україні внаслідок військового вторгнення Росії загинула 191 дитина — про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.
Також, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україну постраждали 349 дітей.
Денисова зазначає, що фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо після того, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.
Війна в Україні
- Триває сорок дев'ята доба війни в Україні. Ворог продовжує завдавати ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури у Харківській та Запорізькій областях, активно веде повітряну розвідку та стягує своїх "добровольців".
- Російські окупанти нарощують сили військової авіації на аеродромі "Липецьк-2" у Липецькій області. На супутникових знімках видно, що, порівняно з березнем, кількість винищувачів і бомбардувальників на аеродромі збільшилася вдвічі.
- Російські окупанти бачать кінцеву мету війни в Україні захоплення Києва та контроль над усією країною. Про це заявила заступник Міністра оборони України Ганна Маляр.
- Президент США Джо Байден уперше назвав дії диктатора РФ Володимира Путіна в Україні геноцидом.