В Україні через війну загинула 191 дитина — Денисова

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Станом на ранок 13 квітня 2022 року в Україні внаслідок військового вторгнення Росії загинула 191 дитина — про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова.

Також, за даними Єдиного реєстру досудових розслідувань, а також інших джерел, які потребують підтвердження, з початку вторгнення Російської Федерації в Україну постраждали 349 дітей.

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Денисова зазначає, що фактичну кількість загиблих та поранених дітей встановити неможливо після того, що в українських містах окупаційні війська ведуть активні бойові дії.

Війна в Україні