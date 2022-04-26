В Україні через вторгнення РФ загинули 217 дітей – Офіс генпрокурора

Через обстріл РФ помирають діти / Колаж "Сьогодні"
Понад 608 дітей постраждали в Україні через збройну агресію Російської Федерації. 217 дітей загинули та понад 391 дістали поранення.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях", – йдеться у повідомленні.
Де найбільше постраждали діти:
- Донецька область – 127,
- Київська – 114,
- Харківська – 93,
- Чернігівська – 66,
- Херсонська – 44,
- Миколаївська – 43,
- Луганська – 37,
- Запорізька – 27,
- Сумська – 17,
- Житомирська – 15,
- м. Київ – 16.
Вчора, 25 квітня, внаслідок обстрілу російськими окупантами житлових будинків у Лимані Донецької області від отриманих поранень загинули двоє дітей 9 та 13 років.
"1508 навчальних закладів пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст та сіл збройними силами РФ. При цьому 102 з них повністю зруйновані", – йдеться у повідомленні.
Окупанти крадуть дітей
Російські окупанти влаштовують у свої сім'ї викрадених в Україні дітей – поки що невідомо про їхній стан здоров'я.
Стало відомо про факти незаконного вивезення до підмосковної Апрелівки 27 дітей-сиріт, яких передали під тимчасову опіку до десяти місцевих сімей.
Генпрокурор Ірина Венедіктова повідомляла, що у ювенальних прокурорів два фокуси – діти-жертви та діти у конфлікті із законом.
"Росія труїть їхні душі і змушує брати опосередковану участь у зборі або передачі військової інформації окупантам, транспортуванні зброї тощо. І це пряме порушення вимог ст. 38 Конвенції ООН про права дитини. Ми зафіксували участь 8 дітей у таких діях", – йдеться у повідомленні.
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