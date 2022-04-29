В Україні через вторгнення Росії загинули 219 дітей – Офіс генпрокурора

Понад 398 дітей в Україні отримали поранення різного ступеня важкості. / Фото: Колаж: Сьогодні
Станом на сьогодні, 29 квітня, на ранок більше ніж 617 дітей постраждали в Україні внаслідок агресії Російської Федерації.
Про це повідомив у Telegram Офіс генпрокурора.
Яка ситуація
За офіційними даними, 219 дітей загинуло та понад 398 отримали поранення різного ступеня тяжкості. Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 139;
- Київській – 115;
- Харківській – 95;
- Чернігівській – 68;
- Херсонській – 44;
- Миколаївській – 43;
- Луганській – 37;
- Запорізькій – 27;
- Сумській – 17;
- у м. Києві – 16;
- Житомирській – 15.
"Стало відомо, що в перший тиждень березня на автодорозі біля с. Красне Чернігівського району Чернігівської області на міні підірвався автомобіль, в результаті чого загинули діти – 2 та 14 років. 7 березня під час артилерійського обстрілу окупантами Романівського мосту в м. Ірпінь отримав контузію 10-річний хлопчик", – йдеться в повідомленні.
В Офісі генпрокурора також зазначили, що 28 квітня внаслідок обстрілу окупантами с. Циркуни Харківського району Харківської області отримала поранення 10-річна дівчинка. 28 квітня внаслідок обстрілу м. Запоріжжя отримали поранення 5 людей, серед яких дитина.
Також стало відомо, що 11 квітня в м. Харків внаслідок артилерійського обстрілу отримав поранення 9-річний хлопчик, а 21 квітня до лікувального закладу Дніпропетровської області доставлено 17-річного хлопця з пораненнями, які він отримав внаслідок обстрілів російськими окупантами м. Маріуполь.
Крім цього, стало відомо, що 1556 закладів освіти пошкоджено внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів українських міст і сіл Росією. 102 з них зруйновано повністю.
Нагадаємо, Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова повідомила, що російські окупанти влаштовують у свої сім’ї викрадених в Україні дітей – наразі невідомо про їх стан здоров’я.