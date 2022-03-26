В Україні на сьогодні узгодили 10 гуманітарних коридорів

Українці зможуть організованими колонами дістатися безпечних місць / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні 26 березня для евакуації населення до безпечних міст працюватимуть 10 гуманітарних коридорів.

Про це на брифінгу повідомила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Донецька область

з Маріуполя у Запоріжжя можна виїхати лише на власному транспорті. Безкоштовно дозаправити автомобілі маріупольці можуть у Бердянську за адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б.

Луганська область

з міста Рубіжне. Місце збору – вулиця Чехова, 11

із селища Нижнє. Місце збору – вулиця Паркова, 13

місто Лисичанськ. Місце збору – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324

з міста Попасна. Місце збору: вул. Першотравнева, 42

місто Сєвєродонецьк. Місце збору: проспект Хіміків, 28

місто Гірське. Місце збору: вул. Гагаріна, 13

Київська область

із села Плесецьке до міста Фастів. Місце збору – Будинок сільради на вулиці Центральна, 57

із села Северинівка до Білогородки. Місце збору – вулиця Івана Мазепи, 20

з міста Бородянка до міста Біла Церква. Місце збору – вулиця Центральна, 331

із сіл Червона Слобода, Рожів та Синятки до міста Біла Церква. Місце збору – торговий центр на вул. Лесі Українки, 46, село Червона Слобода

Ситуація в Україні 26 березня

У Мелітополі військові РФ шукають тих, хто не погоджується з тим, що це російське місто, а також тих, хто вважає українську владу єдиною легітимною.

У Славутич вже зайшли російські військові разом із військовою технікою. Окупанти захопили місцеву лікарню та викрали мера.

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У Коростенському районі Житомирської області внаслідок артилерійського удару в одному з населених пунктів повністю знищен один житловий будинок , частково пошкоджено ще чотири.

Також стало відомо про те, що на окремих напрямках військові РФ не залишають спроб ведення штурмових дій, здійснюють авіаційні нальоти та намагаються завдати вогневої поразки окремим підрозділам Збройних сил України.