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"В Україні настане великий мир": Зеленський привітав українців з Великоднем (відео)

Софія Ковнір
24 квітня, 08:06
За словами президента, мрія українців – це ще один Великий день – день, коли в нашій країні настане мир

Володимир Зеленський привітав українців з Великоднем. Фото: колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Великодня. Глава держави привітав усіх зі святом та закликав берегти одне одного.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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"На Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.

З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем.

Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – сказав Зеленський.

Вселенський патріарх закликав евакуювати мирних з Маріуполя та припинити війну

Вселенський патріарх Варфоломій після святкового Великоднього богослужіння закликав розблокувати гуманітарні коридори до українських міст, а також здійснити евакуацію мирного населення Маріуполя. Про це повідомляє "Укрінформ".

Вселенський патріарх Варфоломій після служби звернувся з проповіддю до християн і привітав з Великоднем, а також висловився про ситуацію в Україні. Так, Владика закликав до припинення війни Росії проти України.

"Сьогодні вночі наші думки з мученицькою Україною і в усіх куточках землі, де панує насильство і порушення людської гідності… Давайте попросимо Воскреслого Визволителя, що цей Великдень стане стимулом для відкриття гуманітарних коридорів, безпечних проїздів в дійсно безпечні райони для тисяч людей, оточених в Маріуполі, цивільних, поранених, літніх людей, жінок і великої кількості дітей. Те ж стосується і всіх інших регіонів України, де розгортається невимовна людська трагедія", – сказав Вселенський патріарх.

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