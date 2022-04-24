"В Україні настане великий мир": Зеленський привітав українців з Великоднем (відео)

Президент Володимир Зеленський звернувся до українців на честь Великодня. Глава держави привітав усіх зі святом та закликав берегти одне одного.

Про це повідомляє "Сьогодні".

"На Великдень ми просимо у Бога великої благодаті, щоб здійснилася наша велика мрія – це ще один Великий день, день, коли в Україні настане великий мир. А з ним – вічна злагода й процвітання.

З вірою та впевненістю в це я вітаю всіх вас зі святом Пасхи і Великоднем.

Бережіть себе. Бережіть своїх близьких. Бережіть Україну!

Христос Воскрес! Воістину Воскрес!" – сказав Зеленський.