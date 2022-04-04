В Україні 4 квітня відкриють шість гуманітарних коридорів – Верещук

Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів. Фото: колаж "Сьогодні"
В Україні сьогодні, 4 квітня, погоджено шість гуманітарних коридорів для евакуації населення із зон бойових дій.
Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Так, сьогодні продовжиться евакуація мешканців блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть залишити місто приватним транспортом.
За словами Верещук, 15 автобусів уже виїхали із Запоріжжя. Представники Червоного Хреста супроводжуватимуть колону з Мангуша.
Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.
Ситуація з евакуацією
- 28 березня українська влада вирішила не проводити евакуацію. Було отримано інформацію про те, що російські окупанти готують провокації, тому евакуація може бути небезпечною для мирних жителів.
- 27 березня в Україні погодили всього два гуманітарні коридори у Донецькій та Луганській областях, хоча жителі Чернігова, Маріуполя та Харкова продовжують перебувати без світла, тепла та продуктів в умовах майже цілодобового бомбардування.
- У Луганській області узгодили 5 гуманітарних коридорів, але окупанти продовжують обстріли. У віддалені населені пункти з кожним днем все важче доставляти гуманітарний вантаж – українцям радять якнайшвидше залишити небезпечні райони.