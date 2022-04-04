В Україні 4 квітня відкриють шість гуманітарних коридорів – Верещук

Ірина Верещук розповіла про роботу гуманітарних коридорів. Фото: колаж "Сьогодні"

В Україні сьогодні, 4 квітня, погоджено шість гуманітарних коридорів для евакуації населення із зон бойових дій.

Про це повідомила віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Так, сьогодні продовжиться евакуація мешканців блокадного Маріуполя до Запоріжжя через Бердянськ. Люди зможуть залишити місто приватним транспортом.

За словами Верещук, 15 автобусів уже виїхали із Запоріжжя. Представники Червоного Хреста супроводжуватимуть колону з Мангуша.

Крім того, сьогодні пройде евакуація жителів населених пунктів Сєвєродонецьк, Попасна, Рубіжне, Лисичанськ та Нижнє Луганської області.

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Ситуація з евакуацією