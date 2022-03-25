В Україні погодили два гуманітарні коридори на 25 березня

Українців евакуювали з міст, які обстрілюють РФ / Фото: Колаж: Сьогодні

В Україні на 25 березня узгодили два гуманітарні коридори. Мирні жителі зможуть евакуюватись із Бердянська, Маріуполя та Мелітополя. Виїхати зможуть як на власних авто, так і автобусами.

Про це розповіла міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Звідки можна поїхати:

З Маріуполя у Запоріжжя евакуація буде для людей на власному транспорті.

евакуація буде для людей на власному транспорті. Централізована евакуація з Бердянська в Запоріжжя. 48 автобусів вже стоять на в'їзді до міста. Також туди привезли бензовоз – водії приватних авто зможуть отримати пальне та виїхати з Бердянська. Заправки будуть на проспекті Східний 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87 Б.

48 автобусів вже стоять на в'їзді до міста. Також туди привезли бензовоз – водії приватних авто зможуть отримати пальне та виїхати з Бердянська. Заправки будуть на проспекті Східний 4а та вулиці Мелітопольське шосе, 87 Б. З Мелітополя у Запоріжжя. Місце збору – пожежна частина №9. Автобуси для евакуації та гуманітарний вантаж вже заїхали до міста. Після того, як розвантажать гумдопомогу, автобуси приїдуть на місце посадки.

Окупанти обстріляли евакуаційний потяг

Ворог продовжує обстрілювати залізничну інфраструктуру України. 24 березня під Васильковом Київської області евакуаційний поїзд 43 Київ — Івано-Франківськ потрапив під обстріл. У результаті у трьох вагонах вибило вікна.

На щастя, потерпілих немає ні серед поїзної бригади, ні серед пасажирів.