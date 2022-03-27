В Україні погодили два гуманітарні коридори на 27 березня

В Україні проводять евакуацію / Фото: Колаж: Сьогодні
На сьогоднішній день, 27 березня, в Україні погодили два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей.
Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
Донецька область
- Гумкоридор з міста Маріуполя у Запоріжжя на власному транспорті. Також узгоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з Бердянська.
Місце збору – вулиця Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу. 15 автобусів зараз відправляються з міста Запоріжжя цим маршрутом.
"Час їхнього прибуття до місця збору залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів. За адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б, у місті Бердянськ удля маріупольців працює безкоштовна дозаправка.
Також у Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям", – уточнила Верещук.
Контакти гуманітарних штабів:
- 3-62-76, 3-52-52;
- 097-551-5917;
- 050-439-7529.
Також для отримання допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запоріжжі:
- (095) 220-41-11;
- (067) 220-41-12;
- 0800-503-508.
Луганська область
- Гумкоридор з міста Рубіжне в Бахмут. Евакуація пройде вулицями Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.
"Також намагатимемося дістати наших людей зі сховища під руїнами хлібозаводу та зі сховища школи №5. Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами", – додала Верещук.
Графік евакуаційних поїздів на 27 березня
Київ, вокзал Дарниця:
- 9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;
- 17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.
Харків:
- 11:30 – №209/210 Харків – Ужгород.
Дніпро:
- 20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.
Краматорськ:
- 13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;
- 16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.
Одеса:
- 22:32 – Одеса – Ужгород.
Інші:
- 14:00 – 5501 Новозолотарівка – Лозова;
- 16:10 – 7931 Покровськ – Дніпро;
- 23:30 – 234/233 Чоп – Дніпро.