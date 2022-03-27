В Україні погодили два гуманітарні коридори на 27 березня

В Україні проводять евакуацію / Фото: Колаж: Сьогодні

На сьогоднішній день, 27 березня, в Україні погодили два гуманітарні коридори для Донецької та Луганської областей.

Про це повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

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Донецька область

Гумкоридор з міста Маріуполя у Запоріжжя на власному транспорті. Також узгоджено централізовану евакуацію маріупольців на автобусах з Бердянська.

Місце збору – вулиця Мелітопольське шосе, 27 – біля міського спорткомплексу. 15 автобусів зараз відправляються з міста Запоріжжя цим маршрутом.

"Час їхнього прибуття до місця збору залежатиме від швидкості проходження блокпостів окупантів. За адресою вулиця Мелітопольське шосе, 87б, у місті Бердянськ удля маріупольців працює безкоштовна дозаправка.

Також у Бердянську працюють гуманітарні штаби для допомоги маріупольцям", – уточнила Верещук.

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Контакти гуманітарних штабів:

3-62-76, 3-52-52;

097-551-5917;

050-439-7529.

Також для отримання допомоги маріупольці можуть звертатися за телефонами кол-центру у Запоріжжі:

(095) 220-41-11;

(067) 220-41-12;

0800-503-508.

Луганська область

Гумкоридор з міста Рубіжне в Бахмут. Евакуація пройде вулицями Київська, Шкільна, Харківська, Сонячна, Слов'янська, Хлібозаводська, Шевченка, Сосюри та район залізничного вокзалу міста.

"Також намагатимемося дістати наших людей зі сховища під руїнами хлібозаводу та зі сховища школи №5. Ми продовжуємо працювати над іншими маршрутами", – додала Верещук.

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Графік евакуаційних поїздів на 27 березня

Київ, вокзал Дарниця:

9:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів;

17:00 – Інтерсіті+ Київ – Львів.

Харків:

11:30 – №209/210 Харків – Ужгород.

Дніпро:

20:00 – №234/233 Дніпро – Чоп.

Краматорськ:

13:00 – №274/273 Краматорськ – Львів;

16:00 – №276/275 Краматорськ – Львів.

Одеса:

22:32 – Одеса – Ужгород.

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