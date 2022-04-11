У ЗСУ розповіли про бої та втрати окупантів на півдні України

Ворог атакує Україну, однак ЗСУ дають гідну відсіч/Фото: колаж: "Сьогодні"

Українські військові продовжують утримувати звільнені від російських окупантів території та населені пункти на південному рубежі оборони під ворожими артобстрілами. ВСУ завдають загарбникам відчутних втрат.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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В Одеській області поточна оперативна обстановка виглядає так: на Миколаївському і Херсонському напрямку війська РФ продовжують оборонятися і намагаються відновити сили та ресурс, щоб перейти до наступу.

"З метою нагнітання панічних настроїв серед місцевого населення та максимального руйнування критичної інфраструктури, ворог здійснив 3 ракетних удари по населеним пунктам Миколаївської області. На щастя, постраждалих нема", — йдеться в повідомленні.

Серед трофеїв українських захисників — багатоцільовий транспортер, а також влучно знищені танк Т-72 та 3 безпілотники типу "Орлан-10" противника. За добу на південному фронті ворожі втрати склали 84 рашистів та 13 одиниць техніки.

"Корабельне угруповання противника в Чорноморській операційній зоні залишається на позиціях блокування портів та системно проводить викриття надводної обстановки і розвідку", — розповіли в ОК "Південь".

Під Миколаєвом ЗСУ збили російський бомбардувальник

Зенітний ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник Су-34, який намагався атакувати Миколаїв.

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Окупанти намагаються поліпшити своє становище на Миколаївському напрямку, але українські війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи з займаних позицій та знищуючи його ресурси.