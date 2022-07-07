Важливе голосування в Європарламенті щодо України, початок імпорту-експорту електроенергії зі Словаччини та інші події 7 липня

Важливі події 7 липня/Фото: Getty Images, колаж: "Сьогодні"

У четвер, 7 липня, Європейський парламент проголосує щодо 1 млрд євро макрофіну для України. Крім цього, сьогодні наша країна відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини.

Європарламент проголосує щодо 1 млрд євро макрофіну для України

Європейський парламент розгляне за терміновою процедурою пропозицію Європейської комісії виділити Україні 1 млрд євро першого траншу нової макрофінансової допомоги Україні 7 липня.

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Голосування за внесення цього питання до порядку денного відбулося у вівторок, 5 липня, у рамках пленарного засідання Європейського парламенту. Депутати голосували простим підняттям рук.

Крім того, до порядку денного за терміновою процедурою також було включено тимчасові заходи щодо водійських документів, виданих Україною у зв'язку з вторгненням Росії до України, та виявлення порушень обмежувальних заходів ЄС як злочинів, передбачених ст. 83(1) Договору про функціонування ЄС.

Голосування щодо цих питань також відбудеться 7 липня. Далі рішення про виділення 1 млрд євро має бути затверджено Європейською радою.

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Україна відкриває імпорт-експорт електроенергії у напрямку Словаччини

Україна з 7 липня розпочинає експорт-імпорт 50 МВт електроенергії у напрямку Словаччини.

Відповідно до умов добових аукціонів на 7 липня (оголошуються за два дні до початку постачання), потужність експорту електроенергії до Румунії, як і імпорту з неї, з цієї дати знижено зі 100 МВт до 50 МВт.

Як повідомлялося, 27 червня європейська мережа системних операторів передачі електроенергії ENTSO-E погодила початок комерційного експорту перших 100 МВт до Європи. Першим напрямком для постачання стала Румунія. Планувалося, що за результатами румунських аукціонів буде розглянуто питання відкриття напрямків до Словаччини та Угорщини, але загалом на потужності 100 МВт.

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Згодом планується її збільшення.

Імпорт-експорт електроенергії до Румунії на 100 МВт стартував із 30 червня. За тиждень аукціонів надходження від продажу "Укренерго" доступу до перетину сягнули 106 млн грн. Кількість переможців аукціонів коливається від п'яти до дев'яти учасників.

Жителів Житомирщини попереджають про вибухи

Жителів Коростенського району Житомирської області попереджають, що 7 липня з 12:00 до 16:00 можливий звук масових вибухів. На території ПрАТ "Товкачівський ГЗК" проводитимуть підрив гірничої породи в кар’єрі підприємства. Проведення вибухів погоджено з органом влади.

"Повідомляємо, що ПрАТ "Товкачівський ГЗК", за попереднім погодженням із Коростенською РВА на проведення масових вибухів у денну пору доби, планує 07.07.2022 року провести масовий вибух гірничої породи в кар’єрі підприємства. Орієнтовний час проведення вибуху між 12:00 та 16:00 год", — йдеться у повідомленні Коростенської районної військової адміністрації.

"Укрзалізниця" призначила один додатковий евакуаційний потяг

"Укрзалізниця" опублікувала графік додаткових евакуаційних потягів на 7 липня. Актуальний графік регулярних потягів на наступний день оновлюється щодня близько 00:00 на сайті перевізника.

Розклад евакуаційних потягів на 7 липня:

16:30 – 234/233 Покровськ – Дніпро – Львів.

Час відправлення може змінюватися.