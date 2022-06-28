Венедиктова пояснила, як Європа може допомогти з розслідуванням обстрілу ТЦ у Кременчуці

Ірина Венедіктова прокоментувала удар по Кременчуку. Фото: колаж "Сьогодні"
Страшний обстріл ТЦ у Кременчуці можуть розслідувати в Гаазі. Це пов'язано не лише з воєнними злочинами російських окупантів, а й з бізнесом.
Про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова, передає Telegram-канал "Україна 24".
Зокрема, є два аспекти розслідування:
- відповідальність для російських воєнних злочинців;
- стосовно бізнесу, який допустив роботу ТЦ під час повітряної тривоги.
Подробиці ракетного удару по Кременчуку
У понеділок, 27 червня, російські окупанти завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області.
Згодом мер повідомив, що ракетний удар припав у дуже людне місце, яке на 100% не має стосунку до воєнних дій. Є загиблі та поранені. Пізніше стало відомо, що йдеться про ТЦ "Амстор".
Кількість жертв ракетного удару за ніч зросла до 18. Як повідомляє пресслужба ДСНС, через атаку є 59 потерпілих. 25 людей госпіталізували, з них одна особа померла в лікарні.
Станом на ранок 28 червня пошуково-рятувальні роботи тривають, розбирають пошкоджені будівельні конструкції за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації.
Також нагадаємо, лідери G7 та ООН відреагували на удар по Кременчуку.