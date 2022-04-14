Верещук: 14 квітня буде відкрито 9 гуманітарних коридорів — список

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Станом на 14 квітня в Україні погоджено 9 гуманітарних коридорів для евакуації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ірина Верещук.

Коридори працюватимуть у таких напрямках:

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З міст Маріуполь, Бердянськ, Токмак та Енергодар у Запоріжжі на власному транспорті.

Сєвєродонецьк – Бахмут (місце зборів – проспект Хіміків, 28).

Лисичанськ – Бахмут (місце зборів – РТІ, 40 років Перемоги, вул. Сосюри, 324).

Попасна – Бахмут (місце зборів – вул. Першотравнева, 42).

с. Гірське – Бахмут (місце зборів – вул. Гагаріна, 13).

Рубіжне – Бахмут.

Верещук зазначає, що гуманітарні коридори на Луганщині працюватимуть за умови припинення обстрілів з боку окупаційних військ.

Ситуація на сході України

Минулої доби російські окупанти обстріляли житлові квартали Луганської області 51 раз. Про це повідомив голова Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.

"Минулої доби, 4 квітня, поліцією задокументовано 51 ворожий обстріл. Росіяни били з мінометів, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, застосовували авіацію", — написав губернатор.

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Сергій Гайдай закликав місцевих жителів якомога покинути Луганську область, оскільки практично всі населені пункти перебувають під вогнем окупантів.

Крім того, окупанти знову зірвали евакуацію з Рубіжного.