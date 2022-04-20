Верещук: Гуманітарний коридор із Маріуполя 20 квітня не спрацював

Верещук про евакуацію / Фото: REUTERS, Колаж: Сьогодні

Гуманітарний коридор з Маріуполя 20 квітня не спрацював так, як планувалося. Через відсутність контролю над власними військовими на місцях окупанти не змогли забезпечити належне припинення вогню.

Про це заявила віцепрем'єрка – міністерка із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук у Facebook.

Реклама

"Також через властиву неорганізованість та нехлюйство окупанти не змогли забезпечити вчасний підвіз людей до точки, де чекали десятки наших автобусів і швидких. Завтра зранку ми поновимо наші зусилля на Маріупольському напрямку", – зазначила Верещук.

Вона звернулась до людей у Маріуполі.

"Ми будемо боротись за кожного з вас!" – додала Верещук.

Реклама

Окупанти вимагають від українських захисників здатися

Російські окупанти зробили нову заяву. Загарбники запропонували українським захисникам Маріуполя скласти зброю та здатися в полон.

"З огляду на катастрофічне становище, що склалося на металургійному комбінаті "Азовсталь", а також керуючись суто гуманними принципами, Збройні сили Росії пропонують бойовикам націоналістичних батальйонів та іноземним найманцям припинити будь-які бойові дії та скласти зброю", – вимагають російські окупанти.

Раніше ми писали: