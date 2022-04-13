Верещук: гумкоридори сьогодні не працюватимуть через обстріли

Ірина Верещук розповіла про гумкоридори / Фото: Колаж: Сьогодні

Віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук заявила, що 13 квітня гуманітарних коридорів не буде. Окупанти продовжують порушувати режим припинення вогню, що створює небезпеку на маршрутах. Влада працюватиме над тим, щоб гумкоридори відкрилися якнайшвидше.

Про це Верещук повідомила у Telegram.

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"Щодо гуманітарних коридорів на 13 квітня 2022 року: на жаль, сьогодні ми їх не відкриваємо", - йдеться у повідомленні.

У Запорізькій області окупанти заблокували евакуаційні автобуси, а на Луганщині вони порушують режим припинення вогню.

"Окупанти не тільки нехтують нормами міжнародного гуманітарного права, а й не можуть належним чином контролювати своїх людей на місцях. Все це створює такий рівень небезпеки на маршрутах, що ми змушені утриматися від відкриття гуманітарних коридорів сьогодні. Але ми працюватимемо над тим, щоб гуманітарні коридори відкрилися знов якнайшвидше", – зазначила Верещук.

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Окупанти тримають у полоні 1700 українців

Російські окупанти тримають у полоні близько 1700 українських солдатів та цивільних. З усіх полонених 500 — жінки. Про це Reuters повідомила віцепрем’єр-міністр України Ірина Верещук.

Окупанти "примушують стояти, не дають сісти, голять наголо, змушують щодня роздягатися для огляду. Принижують людську гідність", але "наші дівчата та жінки... просять нас продовжувати боротися за нашу перемогу".

Водночас у Москві зазначають, що забезпечують українських військовополонених "усім необхідним" та "висококваліфікованою медичною допомогою" відповідно до міжнародного права.

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